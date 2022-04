Fortaleza x Caucaia ao vivo pelo Campeonato Cearense 2022; siga transmissão

Fortaleza e Caucaia se enfrentam hoje, 24, às 18h30min, na Arena Castelão, no Ceará, em partida válida pelo segundo jogo da final do Campeonato Cearense 2022.Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Com 21 dias de atraso — a data original era 3 de abril —, o Campeonato Cearense chega ao fim na noite deste domingo, 24. Fortaleza e Caucaia disputam o título do certame, de forma invicta, e só a vitória interessa para os dois. Em caso de empate, como aconteceu no jogo de ida, o campeão sairá da disputa por pênaltis. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Caucaia ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Caucaia ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Caucaia

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Hércules, Felipe, Lucas Lima, Crispim; Moisés, Romero. Téc: Vojvoda

Caucaia

4-3-3: Célio; Ceará, Roni Lobo, Túlio, Matheus Maranguape; Wilker, Guto, Santos; Goiaba, Vanderlan, Iury Tanque. Téc: Roberto Carlos

Como chegam Fortaleza e Caucaia para o jogo

O Leão luta pelo segundo tetracampeonato de sua história, que abrirá caminho para a tentativa de um penta estadual inédito para o Pici, no ano que vem. O Caucaia sonha com o maior título da trajetória do clube, que além de inédito, quebraria uma hegemonia de 26 anos com Fortaleza e Ceará se alternando como campeões da Série A do Cearense.

Os dois clubes vão voltar ao Castelão menos de 48 horas após a primeira partida, já que o jogo deste domingo está marcado para iniciar às 18h30min. Esse curto espaço de tempo, inclusive, vai interferir diretamente na escolha dos técnicos para a montagem da escalação dos times.



Além do desgaste dos atletas, o Leão não pode utilizar o volante Zé Welison, que foi regularizado após o período estabelecido pelo regulamento do Estadual, e provavelmente não conta com Tinga, que entrou no período de transição, mas ainda não estava trabalhando com bola. Há também uma dúvida quanto a Matheus Jussa. Na última coletiva concedida, Vojvoda revelou que o volante não atuou na partida de ida por estar com um incômodo muscular, mas o atleta não estava no boletim médico divulgado pelo clube.

O Caucaia optou por um planejamento diferente. O sábado foi de descanso e os jogadores fizeram apenas regenerativo na academia. No domingo, o técnico Roberto Carlos receberá informações sobre a condição física de cada um para definir os que iniciam a partida.

