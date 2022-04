Caucaia renovou com 80% do elenco e emprestará jogadores após final do Estadual

O Caucaia disputará os dois jogos da final do Campeonato Cearense nesta sexta-feira, 22, e neste domingo, 24, contra o Fortaleza. Após a decisão, o clube encerra sua participação na temporada de 2022. Com a campanha no Estadual, o time garantiu calendário mais recheado para o próximo ano com vagas na Copa do Brasil e Copa do Nordeste.

Desta forma, a diretoria do Caucaia deu início a planejamento para a próxima temporada e já renovou com 80% do elenco atual até 2024. Sem calendário após o fim do Campeonato Cearense em 2022, o clube emprestará seus atletas para outras equipes.

Jogadores como o zagueiro Roni Lobo, os laterais Ceará e Matheus Maranguape, os volantes Wilker e Guto e os atacantes Bravo e Goiaba serão emprestados ao Atlético-CE para atuarem na Série C. A Águia da Precabura começou mal a Terceirona e amarga a lanterna após duas derrotas, um delas por goleada de 5 a 0 para o Paysandu.

