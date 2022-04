Brasil e Argentina disputarão amistoso na Austrália em junho

O ministro regional do Turismo no país da Oceania, Martin Pakula, afirmou que a cidade aguarda a presença dos astros Lionel Messi e Neymar na partida

A seleções do Brasil e da Argentina disputarão um amistoso na cidade australiana de Melbourne em junho, cinco meses antes da Copa do Mundo do Catar, anunciou o governo do estado de Victoria.

O ministro regional do Turismo, Martin Pakula, afirmou que a cidade aguarda a presença dos astros Lionel Messi e Neymar na partida, programada para 11 de junho, no estádio Melbourne Cricket Ground, que tem capacidade para 95.000 torcedores.

Brasil e Argentina disputaram um amistoso há cinco anos no mesmo estádio, uma partida vencida por 1 a 0 pelos argentinos. "Falaram que este é um jogo de preparação importante para a Copa do Mundo e esperamos que as equipes enviem times muito fortes", disse Pakula à rádio 3AW.



"Depois do sucesso do jogo Brasil x Argentina de 2017, sempre planejamos trazer o 'superclássico' novamente a Melbourne", disse Anthony Bloch, da empresa Pitch International. Pakula afirmou ainda que "uma partida deste calibre deixará milhões de olhos voltados para Melbourne e atrairá milhares de visitantes para Victoria".

