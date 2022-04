TJDF-CE retoma julgamento que pode excluir Crato do Campeonato Cearense; assista ao vivo

O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE) retoma, na tarde desta terça-feira, 19, o julgamento do processo 829/2022, que analisa a medida inominada movida por Icasa e Maracanã, solicitando a exclusão do Crato Esporte Clube do Campeonato Cearense.

No dia 11 de março, o julgamento do processo foi suspenso até que o relatório do inquérito que investiga supostas manipulações de resultados no Campeonato Cearense. Como o documento foi concluído e encaminhado ao presidente do órgão, Frederico Bandeira, e à Procuradoria, a sessão pôde ser retomada do ponto onde parou.

Se o Tribunal decidir pela exclusão do Crato, o Campeonato Cearense poderá sofrer reviravoltas.

Assista ao vivo o julgamento do processo 829/2022:



