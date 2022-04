Presença na Série B e velhos conhecidos: conheça o Tombense, rival do Ceará na Copa do Brasil

Com o experiente Ciel no elenco, além de outras peças que passaram pelo futebol cearense, a equipe mineira enfrenta o Vovô nesta quarta-feira, 20, pela terceira fase do certame

O Ceará encara o Tombense-MG nesta quarta-feira, 20, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Gavião-Carcará vem de uma temporada histórica, na qual conquistou, pela primeira vez, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira tem no elenco atletas conhecidos do futebol cearense, entre eles o experiente Ciel. As equipes se enfrentam em jogo marcado para as 21h30min, no estádio Soares de Azevedo, na cidade de Muriaé, em Minas Gerais.

O Tombense foi fundado em 1914 e disputou seu primeiro Campeonato Brasileiro em 2014. Na primeira participação na Série D, o time mineiro foi campeão e conquistou o acesso à Série C, onde permaneceu entre 2015 e 2021. Após seis anos na terceira divisão nacional, a equipe mineira disputa a Série B do Brasileirão, em 2022.

Sob o comando de Rafael Guanaes, o Alvirrubro, fez uma primeira fase regular na Série C 2021 e terminou em segundo do Grupo A, com 27 pontos, três a menos que o líder Paysandu. Em um quadrangular ao lado de Novorizontino, Manaus e Ypiranga-RS, o Tombense alcançou a classificação para a segunda divisão ao derrotar o Manaus. Após duas rodadas, o time acumula dois empates na Série B 2022, diante do Operário-PR e do Sampaio Corrêa-MA, ambos em 1 a 1.

O atual elenco do Alvirrubro conta com figuras conhecidas do futebol cearense. Entre eles, o técnico Hemerson Maia, ex-Fortaleza, a dupla de zaga ex-Ceará e Leão, Roger Carvalho e Jordan, o meia Igor Henrique, que jogou no Tricolor do Pici, além de Ciel, ex-Vovô.

Destaque da equipe mineira, Ciel acumula nove tentos em 14 partidas disputadas em 2022 e é o artilheiro do Gavião-Carcará na temporada. O atacante de 40 anos soma quatro passagens pelo Ceará. (2006, 2008, 2009 e 2016). O defensor Jordan também vestiu a camisa da equipe cearense em 2021, quando foi emprestado ao Alvinegro do Porangabuçu pelo Cianorte-PR, tendo atuado em 10 partidas.

Já o treinador Hemerson Maia comandou o Fortaleza no fim de 2016 e início de 2017. Ele deixou a equipe após eliminação na Série C. O zagueiro Roger Carvalho é outro nome que defendeu o Leão. O atleta, que estava no Tricolor do Pici desde 2018, deixou o clube em 2021 após 61 jogos disputados e dois gols marcados. Durante sua passagem, esteve presente na conquista da Série B do Brasileiro de 2018 e do Campeonato Cearense de 2019 e 2020.

O meia Igor Henrique também jogou no Fortaleza. Ao todo, o jogador fez 19 partidas pelo clube e esteve na conquista do Tricolor do Pici na Série B de 2018.



