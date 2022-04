Confira a arbitragem para os jogos de Fortaleza e Ceará pela Copa do Brasil

Trio do Distrito Federal foi escalado para a partida do Tricolor, enquanto um trio baiano vai comandar o jogo do Alvinegro em Minas Gerais

Fortaleza e Ceará entram em campo pela Copa do Brasil nesta quarta-feira, 20. Pela terceira rodada do torneio, o Tricolor recebe o Vitória-BA no Castelão, às 19 horas, enquanto o Vovô encara o Tombense-MG, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, às 21h30min.

Para apitar o duelo de Leões em Fortaleza, a CBF escalou Savio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. Já para o duelo em Minas, o nome designado foi o do baiano Diego Pombo Lopez. Confira abaixo as escalas completas para as duas partidas:

20/4 - Fortaleza x Vitória-BA - Castelão/19 horas

Árb: Savio Pereira Sampaio-DF

Ass1: Daniel Henrique Andrade-DF

Ass2: Lucas Costa Modesto-DF

Res: Adriano Barros

20/4 - Tombense-MG x Ceará - Soares de Azevedo/21h30min

Árb: Diego Pombo Lopez-BA

Ass1: Alessandro Álvaro Rocha-BA

Ass2: Elicarlos Franco de Oliveira-BA

Res: André Luiz Policarpo Bento-MG



