AO VIVO: FutCast debate derrotas de Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileirão

O episódio de número 206 do FutCast debate a segunda rodada do Brasileirão. Afonso Ribeiro, Fernando Graziani e Thiago Minhoca comentam sobre as derrotas de Ceará e Fortaleza na competição. O Leão perdeu para o Internacional, de virada, por 2 a 1, na noite deste domingo, 17, no Beira-Rio e aumentou a sequência negativa para quatro partidas. Já o Vovô foi derrotado por 3 a 1 para o Botafogo neste domingo, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O revés marca o primeiro resultado negativo de Dorival Júnior no comando do Alvinegro de Porangabuçu.



