Grêmio x Chapecoense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Chapecoense se enfrentam hoje, sexta, 15 de abril (15/04), pelo jogo da 2ª rodada da Série B do Brasileirão 2022. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

TEXTO. (Com Gazeta Esportiva)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Grêmio x Chapecoense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2022 - Grêmio x Chapecoense

Escalação provável

Grêmio

ESCL.

Chapecoense

ESC2.

Quando será Grêmio x Chapecoense

Hoje, sexta-feira, 15 de abril (15/03), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Chapecoense

Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

Tags