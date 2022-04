AO VIVO: FutCast debate vitória do Ceará sobre o Palmeiras e derrota do Fortaleza para o Cuiabá

O episódio de número 204 do FutCast debate primeira rodada do Brasileirão. Afonso Ribeiro, Fernado Graziani e Thiago Minhoca comentam sobre vitória do Ceará diante do Palmeiras e derrota do Fortaleza para o Cuiabá. O Vovô venceu o Verdão por 3 a 2 no último sábado no Allianz Parque. Já o Leão foi derrotado por 1 a 0 no Castelão.

Assista ao vivo ao FutCast 204 nesta segunda-feira, 11, a partir das 9 horas.

