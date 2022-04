Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta segunda-feira (11/4)

A edição desta segunda-feira, 11, do programa Esportes do POVO, comenta sobre as estreias de Ceará e Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro venceu o Palmeiras por 3 a 2, no sábado, 9, no Allianz Parque, em São Paulo. Já o Leão foi derrotado por 1 a 0 pelo Cuiabá, no domingo, 10, na Arena Castelão. O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta segunda-feira, 11, a partir das 11 horas.

