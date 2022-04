Arthur Cabral marca golaço e Fiorentina vence Napoli no Campeonato Italiano

Equipe alcançou o G-8 do Italiano após golaço do atacante ex-Ceará

A Fiorentina terá um belo final de domingo. Pelo Campeonato Italiano, a equipe superou o Napoli fora de casa, por 3 a 2, com golaço de Arthur Cabral, ex-Ceará, e alcançou o G-8 na tabela com 53 pontos. Já o Napoli perdeu a chance de assumir a liderança. O time continua com os mesmos 66 somados, um a menos que o líder Milan, na terceira colocação.

A Fiorentina é a primeira a entrar em campo novamente pelo torneio. No próximo sábado, recebe o Venezia às 11h30 (de Brasília). Já o Napoli também joga em casa, mas no dia 18, segunda-feira. A equipe encara a Roma às 14 horas.

O jogo - A primeira etapa foi equilibrada apesar da Fiorentina sair em vantagem. Antes do juiz anular um gol do Napoli por impedimento, Ospina foi forçado a agir e parar a bomba de Cristiano Biraghi, que aproveitou bom passe e disparou no alvo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 28 minutos, após a bola ser levantada na área pela esquerda, a bola viajou até o outro lado e sobrou na área. Nico González, sozinho, mandou um forte chute no ângulo do goleiro e colocou a Fiorentina na frente.

Na volta dos vestiários, antes dos primeiros 15 minutos, o Napoli empatou a contagem. Victor Osimhen arrancou em velocidade pela esquerda e tocou recuado para o artilheiro Mertens marcar o dele no duelo.

A equipe criou esperanças de virar, mas o time de Vincenzo ficou à frente no placar novamente. Jonathan Ikone, em seu primeiro toque na bola, recebeu na entrada da área e chutou cruzado para superar o goleiro adversário.

Antes de acabar, Arthur Cabral, ex-Ceará, aproveitou o erro na defesa, fez jogada individual e finalizou no canto direito em sua terceira partida como titular da equipe. Para descontar, Osimhen marcou o segundo do Napoli.