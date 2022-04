Hulk marca dois gols, Atlético-MG bate Cruzeiro e conquista o tricampeonato mineiro

Hulk marcou dois gols e deu uma assistência na vitória por 3 a 1 do Galo sobre a Raposa na final do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG se tornou tricampeão mineiro neste sábado, 2. O Galo derrotou o rival Cruzeiro pelo placar de 3 a 1, com o Mineirão dividido. Diferentemente das últimas edições, a final do Estadual foi decidido em jogo único.

Assim como aconteceu nos títulos nacionais de 2021, Hulk foi o grande nome do Galo na conquista do Mineiro. Na decisão, marcou o primeiro e último gol, além de servir Nacho Fernández no segundo tento.

O Cruzeiro do técnico Paulo Pezzolano fez jogo competitivo, mas não conseguiu equilibra forças na parte técnica. O último titulo estadual da Raposa foi conquistado em 2019.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. Ambas as equipes pressionaram a saída de bola do adversário e forçaram erros valiosos.

Logo aos quatro minutos, o Galo teve a primeira chance. Hulk saiu de cara para o gol e finalizou em cima de Rafael Cabral. Logo em cima, a Raposa respondeu em cabeçada de Willian Oliveira, que passou perto da meta de Everson.

Aos 15 minutos, Pedro Castro finalizou de fora da área e forçou boa defesa de Everson. Aos 23, o lateral-esquerdo Guilherme Arana bateu com desvio e ficou perto de abrir o placar para o Galo.

O Atlético-MG abriu o placar com Hulk, aos 30 minutos. O atacante finalizou de fora da área no canto de Rafael, que não esboçou reação ao chute. Faltando pouco para acabar o primeiro tempo, Pedro Castro finalizou de letra na pequena área, mas parou no goleiro atleticano.

Segundo tempo

Na segunda etapa, as chances de gol diminuíram. O Cruzeiro passou a ter mais a bola, mas não foi eficiente tentando furar o bloqueio feito pelo Galo.

Aos 17 minutos, Waguininho finalizou de fora da área para defesa de Everson. No entanto, logo em seguida o Atlético-MG ampliou, com Nacho Fernández. O argentino recebeu de Hulk, fez linda finta em Rômulo e estufou a rede de Rafael.

O Galo sacramentou o triunfo aos 34 minutos, novamente com Hulk. O atacante converteu pênalti que ele mesmo sofreu, batendo no canto oposto do goleiro celeste.

Aos 44, o Cruzeiro descontou com o artilheiro Edu, em cobrança de escanteio. Mas faltando pouco para o fim, não foi o suficiente para evitar o tricampeonato do Alvinegro.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 3 X 1 CRUZEIRO

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)



Data: 2 de abril de 2022, sábado



Horário: às 16h30 horas (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima



Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva



VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Gols: Hulk (31 minutos do 1T), Nacho Fernández (20 minutos do 2T), Hulk (34 minutos do 2T) e Edu (44 minutos do 2T)



Cartão amarelo: Réver, Nacho Fernández, Allan (Atlético-MG); Edu, Willian Oliveira, Rafael Cabral (Cruzeiro)

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano, Réver, Nathan Silva e Guilherme Arana; Jair (Eduardo Sasha), Allan (Otávio) e Nacho Fernández (Junior Alonso); Keno (Ademir), Zaracho e Hulk.



Técnico: Antonio Mohamed

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Rômulo, Oliveira, Eduardo Brock e Rafael Santos; Willian (Diego), Fernando Canesin (Adriano) e Pedro Castro (João Paulo); Vitor Roque (Daniel Junior), Vitor Leque (Waguininho) e Edu.



Técnico: Paulo Pezzolano

