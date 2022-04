Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta sexta-feira (1º/4)

A edição desta sexta-feira, 1°, do programa Esportes do POVO, comenta acerca do empate em 1 a 1 do Fortaleza na partida de ida contra o Sport, pela final da Copa do Nordeste. O segundo jogo da final será na Arena Castelão, no domingo, 3 de abril, às 18h30min. Debate também sobre a chegada de Dorival Júnior para assumir o comando técnico do Alvinegro, assim como do período de treinamentos do Vovô até a estreia na Sul-Americana. O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta sexta-feira, 1°, a partir das 11 horas.