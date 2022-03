Marta sofre lesão no joelho e pode desfalcar seleção feminina na Copa América

Marta poderá ficar longe dos gramados por alguns meses devido a uma lesão. Nesta segunda-feira, 28, a jogadora comunicou, em suas redes sociais, que precisará passar por cirurgia. A atleta sofreu uma contusão no ligamento do joelho no último sábado, 26, na partida entre Orlando Pride e North Carolina Courage pela NWLS.

"Pessoal, estou passando aqui para informar que no nosso jogo de sábado eu sofri uma lesão no ligamento do joelho e precisarei de cirurgia. Infelizmente ficarei fora dos gramados por um tempo. Este será mais um capítulo na minha caminhada e tenho certeza que sairei mais forte!! Agora é focar na minha recuperação para voltar a fazer o que mais amo, representando meu país, meu povo e meu time. Obrigada a todos pelo apoio de sempre", publicou a jogadora.

Marta não entrarápor seis meses após a cirurgia, conforme informação publicada pelo GE. Com isso, a jogadora poderá desfalcar a seleção feminina na disputa da Copa América. A competição acontece entre os dias 8 e 30 de julho, na Austrália e na Nova Zelândia. O torneio dá vaga para a Copa do Mundo de 2023. A América do Sul tem direito a três vagas no Mundial.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Formiga grava os pés na Calçada da Fama do Mineirão

Pia Sundhage convoca seleção feminina para data Fifa de abril; veja lista

Futebol feminino: Brasil decide Sul-Americano Sub-17 com a Colômbia

A camisa 10 da seleção precisou ser substituída aos 31 minutos de jogo após sentir dores durante o segundo jogo da Liga Nacional de Futebol Feminino dos Estados Unidos. O Orlando Pride foi derrotado por 1 a 0 pelo North Carolina Courage.

Marta foi uma das convocadas pela treinadora Pia Sundahge para os amistosos de preparação ao torneio continental. O grupo enfrenta a Espanha, em 7 de abril, e Hungria, no dia 11 do mesmo mês, nas cidades espanholas de Alicante e Pinatar.



Tags