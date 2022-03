FutCast ao vivo: final do Nordestão: Fortaleza x Sport e Dorival no Ceará

O episódio de número 202 do FutCast debate sobre a final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e Sport e a contratação do treinador Dorival Júnior pelo Ceará. O programa recebe ainda o gerente comercial do Tricolor do Pici, Victor Simpson.