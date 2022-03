Náutico traça planejamento para compensar tempo de preparação inferior ao do Fortaleza

Timbú garantiu vaga para a semifinal da Copa do Nordeste no dia seguinte ao Tricolor. Em coletiva, técnico Felipe Conceição comentou sobre o tempo para treinos do Alvirrubro

Adversário do Fortaleza na semifinal da Copa do Nordeste, o Náutico teve um dia a menos para se preparar. Enquanto o Tricolor garantiu classificação na terça-feira, 22, ao eliminar o Atlético-BA, o Timbú só carimbou passaporte para a fase seguinte na quarta, 23, ao despachar o Botafogo-PB, em pleno Almeidão.

Com um período curto para treinar para o jogo único deste sábado, 26, no Castelão, o técnico Felipe Conceição traçou um planejamento de preparação para o Alvirrubro enfrentar o Leão. Em entrevista coletiva, ele comentou sobre o assunto e ressaltou a importância do duelo, que vale vaga na grande decisão do torneio regional.

"É um jogo grande, importante. A gente praticamente está se recuperando da partida anterior. Vai ter o ajuste de posicionamento, análise do adversário, vídeo, mas é mais recuperar os atletas que jogaram a última partida e se entregaram ao máximo. Temos que começar a focar dentro da estratégia do próximo jogo através de vídeos e posicionamento", pontuou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Náutico e Fortaleza já se enfrentaram nesta Copa do Nordeste. O confronto entre as equipes foi realizado nos Aflitos, na fase de grupos, e terminou empatado em 2 a 2. Na época, o time pernambucano era comandado pelo antigo auxiliar técnico, Marcelo Rocha, que acabou saindo do clube tempos depois. De lá para cá, aconteceram muitas mudanças nos dois times.

No Timbú, o meio-campista Wagninho acabou virando titular e recebendo mais chances. No Leão, a bola da vez tem sido o atacante Renato Kayzer, que acabou não estando presente naquele duelo da primeira fase. Felipe Conceição falou sobre o empate entre as equipes e destacou as mudanças vividas por Náutico e Fortaleza.

"Já tem um tempo. Normalmente, a gente pega jogos mais próximos do adversário, porque existe a evolução, a troca de atletas, a mudança de escalação. O momento é outro, o nosso momento é outro. É lógico que eu assisti esse jogo, mas assisti durante a minha chegada. Foi nesse momento que eu estava negociando com a equipe, então tenho conhecimento dessa partida. Mas também estudamos muito os jogos recentes do Fortaleza para a gente poder passar para os atletas os pontos fortes e os pontos fracos do adversário", disse o treinador.

Conceição terá como baixas para o duelo o volante Richard Franco, expulso no jogo anterior, e o meia Djavan, que completou a sequência de três cartões amarelos. Além deles, o atacante Kieza e o zagueiro João Paulo estão sob os cuidados do departamento médico há algum tempo. Em contrapartida, Rhaldney está novamente à disposição e deve formar dupla e volantes com Ralph

A provável escalação do Náutico para enfrentar o Fortaleza é: Lucas Perri, Hereda, Carlão e Wellington (Camutanga), Junior Tavares; Rhaldney, Ralph, Jean Carlos; Robinho, Leandro Carvalho (Leo Passos) e Evandro.



Com Rede Nordeste, via Jornal do Commercio