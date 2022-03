Copa de futsal no Ceará dá vaga para o Nordestão da modalidade

Após duas rodadas, o Colégio José Romão/Sobral lidera o torneio com duas vitórias e seis pontos na tabela. Logo atrás, vêm o Ceará e o Jijoca Futsal, ambos com quatro pontos conquistados após um empate e um triunfo

A Copa do Estado do Ceará chega a terceira rodada neste sábado, 26, com três partidas. A competição abre o calendário dos clubes cearenses de futsal e dá vaga ao campeão para a Copa do Nordeste, agendada para outubro com participação de equipes dos nove estados da região.

Após duas rodadas, o Colégio José Romão/Sobral lidera o torneio com duas vitórias e seis pontos na tabela. Logo atrás, vêm o Ceará e o Jijoca Futsal, ambos com quatro pontos conquistados após um empate e um triunfo.

O Reriutaba tem uma vitória e uma derrota e soma três pontos. As equipes do Pires Ferreira e São Gonçalo Futsal são as únicas que ainda não pontuaram no certame estadual.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na terceira rodada, o Ceará, atual campeão invicto da Copa Estado, visita o Reriutaba, no ginásio Maria Gorete Gomes de Brito. O líder Colégio José Romão Futsal encara o Jijoca no ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. O Pires Ferreira joga em casa e recebe o São Gonçalo no ginásio Rocha Aguiar. Todas as partidas será disputadas às 19 horas.

Sobre o assunto Ceará Futsal recebe quatro premiações individuais no Campeonato Cearense 2021

Cearense Amandinha é eleita a melhor jogadora de futsal do mundo pela 8ª vez

Conheça a história de Bruno Taffy, cearense da seleção brasileira de futsal

Iniciada em 12 de março, a competição segue até 29 de maio, quando está agendada a segunda partida da final. Conforme o regulamento, os seis clubes se enfrentam entre si em jogos de ida e volta. Os quatro mais bem posicionados após o fim das dez rodadas avançam para as semifinais.

"A Copa do Estado foi instituída com a finalidade para os clubes que vão disputar o Campeonato Cearense realizarem uma pré-temporada e garante participação na Copa do Nordeste. Neste ano, teremos a Copa do Nordeste no Ceará. Vai ser realizada em Jijoca, no mês de outubro", comentou Roberto do Vale, presidente da Federação Cearense de Futebol de Salão (FCFS).

Ramon Lima, técnico do Jijoca (vice-campeão da Copa Estado 2021), espera levar o time até o título na edição de 2022. A equipe se reforçou bastante, renovou com alguns nomes do ano passado. Foi vice-campeão, entra para chegar novamente na final e buscar o título. É uma competição muito importante, dá vaga para a Copa do Nordeste, é a primeira competição do ano e funciona como uma pré-temporada para o Estadual, a Copa do Nordeste e a Copa do Nordeste", afirmou.

O Estado do Ceará tem três vagas garantidas na Copa do Nordeste. Uma é destinada ao campeão da Copa do Estado. Jijoca está confirmado por ser a equipe da sede do torneio regional. O clube que conquistar o título da 49ª edição do Intermunicipal, que se inicia em abril, também participará do Nordestão.

O campeão da Copa do Nordeste receberá R$ 30 mil, enquanto o vice levará R$ 15 mil.

Tags