Brasil x Chile ao vivo: onde assistir à seleção nas Eliminatórias

Brasil e Chile se enfrentam hoje, quinta, dia 24 de março (24/03), em partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O jogo está marcado para começar às 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).



A partida será transmitida ao vivo na TV Globo, em rede aberta, e no SporTV, para assinantes.

Sobre o assunto Rússia vai recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte contra exclusão da Copa da Mundo do Catar

Com retorno de Neymar, Tite convoca seleção brasileira para Eliminatórias; veja lista

Com elenco quase completo, Tite esboça time para encarar o Chile pelas Eliminatórias

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Invicto com 12 vitórias e 3 empates, o Brasil já tem sua vaga na Copa do Mundo garantida e briga apenas para assegurar a liderança do classificatório.

Do outro lado, apenas a vitória importa para o Chile. A seleção chilena ocupa a sexta posição e ainda corre riscos de não conseguir disputar a Copa do Mundo.

Brasil x Chile ao vivo: onde assistir à transmissão

TV - Globo e SporTV

Brasil x Chile ao vivo: provável escalação

Brasil:

Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Antony (Rodrygo), Neymar e Vini Jr

Técnico: Tite

Chile:

Bravo; Paulo Díaz, Medel e Enzo Roco; Isla, Claudio Baeza, Aránguiz, Vidal e Gabriel Suazo; Alexis Sánchez e Vargas

Desfalques: Brayan Cortés, Ben Brereton Díaz e Maripán (lesionados); Erick Pulgar (Covid-19)

Técnico: Martín Lasarte

Quando será Brasil x Chile

Hoje, 24 de março (24/03), a partir das 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Brasil x Chile

Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Tags