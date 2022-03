Sem Bahia e Vitória, semifinais do Campeonato Baiano contam apenas com times do interior

Pela primeira vez na história, o Campeonato Baiano tem um G-4 sem Bahia e Vitória. Em 2021, Atlético-BA e Bahia de Feira fizeram a final do torneio, em decisão inédita do certame sem representantes da capital. Agora, nenhum time de Salvador aparece entre os quatro primeiros colocados. Todos os semifinalistas do certame são do interior do Estado.

Jacuipense foi o líder disparado da primeira fase com 21 dos 27 pontos disputados. Atlético de Alagoinhas, Bahia de Feira e Barcelona de Ilhéus completam as semifinais da competição. Pela sexta vez na história da competição a taça será levantada por um clube do interior.

Desde que começou a ser disputado de forma contínua, em 1905, o campeonato sempre teve um clube da capital entre os quatro primeiros colocados. Depois da fundação do Bahia, em 1931, pelo menos um dos rivais havia representado a dupla nas semifinais do Baiano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Esquadrão de Aço possui 49 títulos estaduais em 92 participações. Desde que foi criado, somente em cinco campanhas não figurou do G-4. A última vez foi em 2003 quando ficou na nona colocação. Além desta, esteve de fora também em 1935 (6º), 1942 (5º), 1943 (5º), 1965 (5º) e 2003 (9º). Já o Leão da Barra, este ano, sofreu a quarta eliminação consecutiva na 1ª fase.

Confira os confrontos das semifinais do Campeonato Baiano 2022



Barcelona x Jacuipense: 23/03, 19h15 - Arena Cajueiro (ida)

Bahia de Feira x Atlético de Alagoinhas: 24/03, 19h15 - Arena Cajueiro (ida)

Jacuipense x Barcelona: 27/03, 16h0 - Eliel Martins (volta)

Atlético de Alagoinhas x Bahia de Feira: 27/03, 16h0 - Antônio Carneiro (volta)

Tags