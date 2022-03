FutCast #200 - Ceará cresce de produção e Fortaleza segue invicto

O FutCast desta semana analisa a subida de produção da equipe do Ceará após a eliminação para o Iguatu no Campeonato Cearense. O time do Porangabuçu venceu três seguidas, garantiu classificações na Copa do Brasil, marcou sete gols e não sofreu nenhum. Já o Fortaleza permanece invicto na temporada de 2022, a maior sequência sem derrotas desde 2014, mas o escrete do Pici não teve grande apresentações nos últimos jogos. O programa aborda ainda sobre o rendimento de dois jogadores decisivos para Vovô e Leão: Vina e Pikachu.

Tags