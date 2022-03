Palmeiras vence Corinthians por 2 a 1 e segue invicto no Campeonato Paulista

Em clássico tenso e com muita disputa em campo na noite desta quinta-feira, 17, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2 a 1 no Allianz Parque, em partida atrasada válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O Derby teve dois pênaltis, um para cada lado, convertidos por Raphael Veiga e Róger Guedes. O gol que definiu o resultado no primeiro duelo entre os portugueses Abel Ferreira e Vítor Pereira foi anotado por Danilo.

O Palmeiras precisava apenas de um empate no clássico para garantir a melhor campanha geral na primeira fase da competição. O Alviverde já sabe que terá pela frente o São Bernardo nas quartas. Do outro lado, o Corinthians terá que aguardar a última rodada para conhecer seu adversário na próxima etapa do estadual.

O Verdão foi superior na primeira etapa, ganhando a maioria dos duelos defensivos e levando perigo pelos dois lados do campo. O Corinthians teve uma grande chance, com Fagner, mas os mandantes assustaram com maior frequência. O gol saiu em um pênalti polêmico, em lance no qual Danilo foi bloqueado por Gil dentro da área. Na cobrança, Veiga anotou mais um da marca da cal.

O segundo tempo foi bastante agitado. O Corinthians deixou tudo igual em cobrança de pênalti de Róger Guedes, que havia sido derrubado por Murilo dentro da área. No entanto, o Palmeiras reagiu e voltou à frente do placar com Danilo, aproveitando rebote e fazendo a festa dos mais de 39 mil torcedores presentes no Allianz.

Com o resultado, o Palmeiras foi aos 29 pontos, na liderança do grupo C. Na próxima rodada, o time enfrenta o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, no domingo, às 16h. Enquanto isso, o Corinthians estacionou nos 20 pontos, na primeira colocação da chave A. A equipe volta a campo às 16h do domingo, contra o Novorizontino, no interior de São Paulo.

