Final do Campeonato Cearense pode ocorrer apenas em abril; entenda

As datas da final do Campeonato Cearense seguem indefinida. Foi ventilada a possibilidade de o primeiro duelo entre Fortaleza e Caucaia ocorrer nesta quinta-feira, 17, mas já foi descartada a chance de qualquer partida da decisão do certame nesta semana devido à incompatibilidade de grade de TV.

A projeção agora é de que os confrontos decisivos aconteçam em abril. As datas prováveis para o próximo mês são: 9 e 23.

No mês de março, o Fortaleza tem o calendário de jogos preenchido pela Copa do Nordeste, caso chegue até a final da competição. O time do Pici, classificado para o mata-mata, disputa a última rodada da fase de grupos neste sábado, 19, no Castelão.

O Nordestão já definiu as datas do mata-mata. As quartas de final serão disputadas no dia 22 de março, enquanto as semis em 26. Nestas duas fases, os clubes envolvidos travam jogos únicos.

Apenas a final é disputada com partidas de ida e volta. As datas para os duelos decisivos são dias 29 de março e 2 de abril.

Caso o Tricolor seja eliminado antes, o clube pode utilizar datas reservadas para a Copa do Nordeste para enfrentar o Caucaia na decisão do Campeonato Cearense.

A Raposa Metropolitana tem agenda livre. Resta apenas o Campeonato Cearense no calendário do clube.

Com os resultados obtidos no Estadual 2022, o Caucaia garantiu calendário para 2023 com vaga na Copa do Brasil e Série D do Campeonato Brasileiro.

