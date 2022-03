Rede de atacado expõe taça da Copa do Nordeste em Fortaleza neste sábado (12)

Objeto de desejo dos 16 clubes que participam da competição em 2022, a taça da Copa do Nordeste ficará exposta em Fortaleza nesta sábado, 12, das 10 às 16 horas, no Assaí Atacadista Tapioqueiras. Além da "Orelhuda", a rede de atacado, patrocinadora oficial do certame regional, também receberá Zeca Brito, mascote do torneio. O evento será totalmente gratuito e estará localizado no espaço interior da loja.

A taça ficará exposta em um espaço com painel oficial do torneio e um cenário montado com grama sintética para que os interessados possam tirar fotos ou gravar stories para as redes sociais. Os torcedores que participarem da “Visita da Taça” também poderão ganhar brindes exclusivos.

O evento faz parte do plano de ações do Assaí para a Copa do Nordeste. Em 2022, a empresa atacadista renovou o patrocínio ao torneio e lançou a campanha “A maior goleada da economia” para marcar o segundo ano consecutivo como patrocinadora oficial da competição.

Dentro de campo, Ceará e Fortaleza já garantiram vaga nas quartas de final da competição e são considerados favoritos a conquistar mais um título da principal competição do futebol nordestino.

Serviço: Visita da Taça – Copa do Nordeste 2022

Endereço: Assaí Tapioqueiras – Rua Miguel Gurgel, nº 1.900

Data: 12 de março de 2022

Horário: 10 horas às 16 horas

Evento gratuito e aberto ao público

