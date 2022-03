Libertadores, Sula e Copa do Mundo: sorteios nos próximos dias mexem com torcedores

Fortaleza é representante cearense na Libertadores e já está garantido na terceira fase da Copa do Brasil, enquanto o Ceará disputa a Sul-Americana e busca classificação no certame nacional

Os torcedores vivem a expectativa do chaveamento das principais competições de futebol nacionais e mundiais. Neste mês, será realizado o sorteio da fase de grupos da Libertadores e Sul-Americana, terceira fase da Copa do Brasil, além das quartas de final da Champions League. Já no primeiro dia de abril acontecerá a definição dos grupos da Copa do Mundo do Catar.

Ceará e Fortaleza são representantes cearenses em algumas dessas competições. O Tricolor do Pici disputa a Libertadores e já está garantido na terceira fase do certame regional. Já o Alvinegro joga a Sul-Americana e enfrenta o Tuna-Luso para conquistar vaga na etapa mata-mata da Copa do Brasil.

O Fortaleza, pela primeira vez em sua história, se classificou para a Copa Libertadores da América, após terminar o Brasileirão de 2021 na quarta colocação. Com a campanha, o clube garantiu vaga à fase de grupos da competição intercontinental em 2022. O Leão está no pote 4 da competição e a estreia da equipe será em casa.

O Ceará irá disputar novamente a Sul-Americana em 2022, segundo torneio de clubes mais importante do continente. Em 2021, o Vovô jogou a competição em grupo com Arsenal de Sarandí-ARG, Bolívar-BOL e Jorge Wilstermann-BOL, e terminou na segunda colocação. A posição não foi o suficiente para a classificação do Alvinegro de Porangabuçu.

Champions League - 18/03

O sorteio das quartas de final da UEFA Champions League 2021/22 está marcado para o próximo 18 de março, uma sexta-feira, na Suíça. Os duelos de ida desta fase acontecerão nos dias 5 e 6 de abril, já os da volta estão agendados para 12 e 13 do mesmo mês. A final será disputada no dia 28 de maio no Stade de France, em Paris, na França.

Copa Libertadores da América - 25/03

A Conmebol divulgou nesta terça-feira, 8, a data do sorteio da fase grupos da edição 2022 da competição da Libertadores. O evento será no dia 25 de março, uma sexta-feira, às 12h horário de Brasília.

A definição acontecerá cerca de uma semana após o término da terceira fase preliminar. Caso a dupla brasileira, Fluminense e América-MG avance, se unirá a Palmeiras (atual campeão), Atlético-MG, Flamengo, Athletico-PR, Fortaleza, Corinthians e Red Bull Bragantino.

Ao todo, 32 clubes estarão na fase de grupos do torneio, que tem início previsto para o dia 6 de abril. Os clubes serão divididos em quatro potes, estabelecidos conforme ranking da Conmebol. O pote 1 contará com os cabeças de chave.

Copa Sul-Americana - 25/03

O sorteio da fase de grupos da Sul-Americana ocorrerá no mesmo dia da definição da Libertadores. Será em 25 de março, uma sexta-feira, às 12 horas.

Na etapa inicial da competição, 32 clubes de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela duelam em jogos de ida e volta. Os 16 que avançam se juntam aos representantes de Argentina e Brasil, mais os eliminados na terceira fase da Libertadores.

Copa do Brasil - 25/03

O sorteio da terceira fase da Copa do Brasil está previsto para 25 de março, porém ainda sem confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Os jogos serão disputados nos dias 20 e 21 de abril.

Nesta fase do certame, 12 clubes se juntam aos 20 classificados da segunda etapa. As 32 equipes serão divididas em 16 confrontos, disputados em jogos de ida e volta.

Entram direto nesta fase os clubes que estão disputando a Libertadores: Athletico (campeão da Sul-Americana), Atlético-MG (campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil), Palmeiras (campeão da Libertadores), além de Flamengo, Fortaleza, Corinthians, Bragantino, Fluminense e América-MG. Além deles, passam a integrar o campeonato os campeões regionais do Norte (Remo), Nordeste (Bahia) e da Série B (Botafogo).

Copa do Mundo - 1º/04

A Fifa confirmou que a data do sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 será no dia 1º de abril. A definição será realizada em Doha, no Catar, antes da repescagem para o torneio, prevista para junho.

O Catar receberá a Copa do Mundo entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022 Ao todo, serão 32 seleções na disputa, pela última vez, já que em 2026 serão 48 participantes. Para o Mundial, 15 seleções já estão classificadas, entre elas o Brasil.



