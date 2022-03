Flamengo vence o Vasco no fim do jogo e garante vantagem na semifinal do Campeonato Carioca

O Rubro-Negro volta a campo no fim de semana para enfrentar o Bangu, em Moça Bonita. Já o Gigante da Colina visita a Juazeirense, às 21h30min, no Estádio Adauto Moraes, na Bahia, pela segunda fase da Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1, neste domingo, 6, no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Arrascaeta mostrou por que é fundamental para o Flamengo mais uma vez. Aos 44 minutos do segundo tempo, o meia uruguaio fez o gol da triunfo rubro-negro.

Não foi uma atuação brilhante do Flamengo. A insistência, entretanto, foi recompensada, especialmente com o talento de Arrascaeta. Com a vitória, o Fla garante a segunda colocação da Taça Guanabara (agora tem 23 pontos) e vantagem na semifinal. O Rubro-Negro volta a campo no fim de semana para enfrentar o Bangu, em Moça Bonita.

Já o Vasco, que apostou na estratégia do contra-ataque, pagou caro no fim. Terceiro colocado, com 19 pontos, o Gigante da Colina amarga a terceira derrota em clássico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Vasco agora tem um compromisso pela Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, 9, o Gigante da Colina visita a Juazeirense, às 21h30min, no Estádio Adauto Moraes, na Bahia, pela segunda fase do torneio. Já pelo Carioca, o Vasco encerra a Taça Guanabara contra o Resende, em São Januário, no fim de semana.

O jogo



O Flamengo fez uma ação pela paz mundial, em meio à guerra da Rússia com a Ucrânia. O Rubro-Negro jogou com a palavra "paz", escrita em 15 idiomas, na camisa. O Vasco teve três novidades no clássico. O técnico Zé Ricardo colocou Léo Matos, Riquelme, mais à frente, e Getúlio. Ele preservou Weverton e Raniel, de olho na Copa do Brasil.

O Flamengo tomou a iniciativa do jogo e não demorou a marcar. Aos 10 minutos, Arrascaeta cobrou escanteio. Willian Arão dividiu com a zaga e ficou com a bola, na primeira trave. Ele cruzou para Filipe Luís, de cabeça, balançar a rede: 1 a 0.

Apesar da superioridade e da maior posse de bola, o Flamengo encontrava dificuldade de criar mais chances. O Vasco, por sua vez, sofria ofensivamente. A solução, então, foi na bola parada. Após cobrança de escanteio, Zé Gabriel ganhou pelo alto e Hugo Souza salvou o Fla, em grande defesa. O clássico, então, ficou equilibrado, mas sem muita emoção. O Flamengo foi para o intervalo em vantagem.

O Vasco empatou logo no começo da etapa final. Em contra-ataque, Gabriel Pec arrancou da intermediária do campo de defesa, aproveitou o espaço que teve, sem ser importunado, carregou a bola até a entrada da área do Fla e soltou a bomba. A bola explodiu na trave e entrou: 1 a 1, aos cinco minutos. Golaço.

Paulo Sousa fez as primeiras mudanças. Ele colocou João Gomes e Vitinho. Saíram Andreas Pereira e Everton Ribeiro. Fabrício Bruno quase recolocou o Flamengo em vantagem. Após cobrança de escanteio, o zagueiro apareceu livre e cabeceou, mas para fora.

Zé Ricardo colocou Raniel no lugar de Getúlio. Paulo Sousa deixou o Flamengo mais ofensivo. Ele pôs Rodinei e Pedro. Saíram Matheuzinho e Willian Arão. O Rubro-Negro continuou sem conseguir criar.

Paulo Sousa ousou ainda mais. Marinho entrou no lugar de Fabrício Bruno. A insistência do Flamengo deu certo. Aos 44 minutos, Arrascaeta recebeu de Vitinho e chutou da entrada da área: 2 a 1.

Outros jogos do Carioca



O Audax superou o Madureira, neste domingo, no Conselheiro Galvão: 3 a 1, com dois gols de Fernando Medeiros e um de Carlinhos. Catatau marcou para o Tricolor Suburbano. A vitória do Audax embola a classificação. O time, agora, tem 10 pontos e está na nona colocação. O Madureira, que tem 11 pontos, está em sétimo lugar.

Na última rodada do Campeonato Carioca, o Audax vai enfrentar o Botafogo, enquanto o Madureira visita o Nova Iguaçu, no próximo fim de semana. Já o Boavista conseguiu um resultado importante na luta contra o rebaixamento e fez 4 a 1 no Bangu, em Bacaxá. Di Maria, duas vezes, Marquinhos e Ryan Guilherme fizeram os gols dos donos da casa, enquanto Lucas Duarte descontou.

O Boavista, que foi punido por escalação irregular de jogador durante o Carioca, agora tem cinco pontos e está na 11ª colocação - supera o Volta Redonda no critério de desempate. O Volta Redonda enfrenta o Botafogo nesta segunda-feira. Já o Bangu, com nove pontos, ocupa a 10ª colocação. O Bangu encerra a Taça Guanabara contra o Flamengo, enquanto o Boavista recebe o Fluminense.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 2X1 VASCO

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 06/03/2022, domingo

Horário:16h (horário de Brasília)

Público e renda: 19.340 pagantes / 20.186 presentes / R$ 692.103,00

Árbitro: Rafael Martins de Sá

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Wallace Muller Barros Santos

VAR: Pathrice Wallace Correa Maia

Cartão amarelo: Juninho, Anderson Conceição, Quintero e Figueiredo (Vasco) e Andreas Pereira, Willian Arão e Arrascaeta (Flamengo)

Cartão vermelho:

Gols:

Flamengo: Filipe Luís, aos 10' do 1ºT, e Arrascaeta, aos 44' do 2ºT

Vasco: Gabriel Pec, aos 5' do 2ºT

FLAMENGO: Hugo Souza; Matheuzinho (Rodinei), Fabrício Bruno (Marinho), David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão (Pedro), Andreas Pereira (João Gomes), Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa.

VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Zé Gabriel (Andrey Santos), Juninho (Luiz Henrique), Riquelme (Figueiredo) e Nenê; Gabriel Pec (Jhon Sánchez) e Getúlio (Raniel). Técnico: Zé Ricardo.

Tags