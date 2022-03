Briga entre torcedores de Atlético-MG e Cruzeiro deixa feridos após tiroteio

De acordo com informações da Polícia Militar, duas pessoas foram baleadas

Horas antes do clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro acontecer, pelo Campeonato Mineiro, uma briga generalizada entre torcedores das duas equipes terminou em um tiroteio e deixou feridos. Na tarde deste domingo, 6, torcedores de Galo e Raposa se encontraram no bairro de Boa Vista, na região leste de Belo Horizonte.

De acordo com informações da Polícia Militar, duas pessoas foram baleadas. Policiais de Minas Gerais haviam comunicado a morte de um dos torcedores baleados, mas informação foi corrigida pela própria instituição. O homem foi reanimado e encaminhado ao hospital.

Mesmo com a confusão, Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam às 18 horas, no Mineirão, em clássico válido pela nona rodada do Campeonato Mineiro.

