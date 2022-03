Nova Venécia, rival do Ferroviário na Copa do Brasil, tem pai de Richarlison como presidente

Fundado em 2021 por Antônio Marcos, pai do atacante Richarlison, do Everton-ING, o Leão do Norte vem se destacando no futebol do Espírito Santo e tem como meta crescer no cenário nacional

Adversário do Ferroviário nesta quinta-feira, 3, pela Copa do Brasil, o Nova Venécia é um clube recém-nascido do futebol do Espírito Santo, fundado em 27 de abril de 2021 por Antônio Marcos, pai do atacante Richarlison, atleta do Everton-ING. Apesar do pouco tempo de vida — menos de um ano —, a equipe já conquistou feitos importantes no cenário local durante o último ano, como o título da Série B do Campeonato Capixaba e da Copa Espírito Santo, além de garantir participação na Série D do Brasileirão desta temporada.

O processo de criação do time não foi fácil. De acordo com Antônio Marcos, que segue no clube como presidente, a ideia inicial era trabalhar somente com categorias de base, decisão que foi mudada de última hora, às vésperas do fim do período de inscrição da Série B do Capixaba, quando resolveram incluir também um elenco profissional no projeto.

“Conseguimos levar o pedido à CBF e tudo ficou pronto a tempo de disputarmos a Série B do estadual. Depois veio o processo mais complicado, que foi a montagem do elenco, mas o Lucian Barros (diretor de futebol) já vinha monitorando atletas há bastante tempo e esteve nesse processo ao lado do Cássio (treinador) e de toda a comissão técnica. Quando tudo finalmente estava encaminhado, apresentamos o projeto à população e, graças a Deus, foi muito bem aceito. As pessoas na cidade realmente compraram a ideia do Nova Venécia”, relembrou o mandatário em conversa com o Esportes O POVO.

Um fato curioso é que Antônio Marcos fez parte do elenco campeão da Série B do certame estadual pelo Nova Venécia não só como presidente, mas também como atleta, já que foi inscrito como atacante e fez parte do elenco durante toda a competição. Na grande final, inclusive, entrou nos momentos finais da partida decisiva diante do CTE e quase marcou o gol do título no tempo regulamentar. Com o empate no placar, a decisão aconteceu através das disputas de pênaltis.

“Era um sonho que eu tinha desde criança, o de ser jogador de futebol e atuar profissionalmente. Eu joguei em equipes amadoras e sempre fui artilheiro. Realizar esse sonho e ainda ser campeão da competição, só tenho que ser grato”, disse.

Embaixador do Nova Venécia, o atacante Richarlison, que disputa a Premier League pelo Everton-ING e é convocado com frequência para a seleção brasileira, desempenhou um importante papel na criação do clube ao permitir que a sua imagem fosse utilizada em ações de marketing, além de ser um atrativo para novos patrocinadores. “Ele foi uma das pessoas que mais se empenharam pelo projeto, por ser um time da cidade dele, nas suas raízes, e todo o carisma e humildade que ele tem vem nos ajudando bastante no extracampo por aqui”, enfatizou Antônio Marcos.

Com diversas novas competições no calendário em 2022, entre elas a Copa do Brasil, a direção do Nova Venécia aumentou o investimento na folha salarial dos atletas com o intuito de qualificar o time, chegando ao valor de R$ 82 mil, número superior ao da última temporada, que foi de R$ 60 mil. O Ferroviário, por exemplo, montou um elenco com custo de R$ 300 mil, quase quatro vezes mais caro.

Ao todo, o Leão do Norte, como é conhecido entre os torcedores, realizou 11 contratações para a atual temporada, além de manter boa base dos jogadores que atuaram em 2021. A estratégia para a montagem do elenco, de acordo com o diretor de futebol Lucian Barros, foi de ter uma equipe equilibrada, mesclando experiência e juventude.

Invicto em 2022, com três vitórias e dois empates no campeonato capixaba, o Nova Venécia chega embalado para o confronto único e eliminatório diante do Ferroviário. Pelo regulamento, o Leão recebe a vantagem de jogar como mandante e jogará no estádio Zenor Rocha, que tem capacidade para 2.100 pessoas, mas terá a obrigação de vencer o duelo para garantir a classificação.

O Tubarão da Barra, melhor colocado no ranking, possui a vantagem de atuar pelo empate para avançar no torneio.



"A Copa do brasil, que é a nossa competição mais complicada, mas pretendemos fazer bonito, mostrar um cartão de visitas aos outros clubes do Brasil com um trabalho sério. Sabemos que esse é só o começo de uma longa trajetória, que tem também a Série D e a Copa Verde, e quem sabe possamos colocar novamente um time do estado em alguma divisão superior do Campeonato Brasileiro. Passo a passo vamos em busca de novos objetivos e novas metas. Assim que construímos nossa história até o momento, espero que continue assim", destacou o presidente.

