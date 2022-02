Impasse nas fases finais do Nordestão: Ceará e Fortaleza querem antecipar datas

Um ofício assinado por todos os clubes que disputam a Copa do Nordeste foi enviado à CBF solicitando que o torneio seja finalizado nos primeiros dias de abril. Na atual projeção, datas das fases mata-mata do torneio regional chocam com jogos de Ceará e Fortaleza pela Sul-Americana e Libertadores

Com cinco competições a serem disputadas nesta temporada, Ceará e Fortaleza se tornaram o centro de um imbróglio nos bastidores da Copa do Nordeste envolvendo clubes, federações e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso porque as datas estipuladas da fase mata-mata do torneio regional chocam com os jogos de Vovô e Leão na Copa Sul-Americana e Libertadores.

De acordo com a tabela detalhada do Nordestão divulgada pela CBF, a fase de grupos irá terminar em 19 de março, enquanto os confrontos das quartas de final — disputada em jogo único — estão previstos para acontecer somente no dia 6 ou 7 de abril, data inviável para a dupla cearense, que estreiam na Sula e Libertadores exatamente no mesmo dia 6.

O choque de datas se estende também a semifinal, descrita para ocorrer no dia 12 ou 13 de abril em jogo único, assim como nas quartas, e a grande final da Copa do Nordeste, com a partida de ida no dia 26 e a volta em 3 de maio. Neste período, Alvinegro e Tricolor terão de entrar em campo para os confrontos da segunda, terceira e quarta rodadas dos torneios continentais, que acontecem nos dias 13 e 27 de abril, e 4 de maio, respectivamente.

Para Ceará e Fortaleza, a partir do dia 19 de março haverá uma janela de datas que podem ser utilizadas para a finalização do Nordestão: 23, 26 e 30 de março, e 3 de abril, considerando o formato de dois jogos na semana. É importante lembrar, porém, que caso o Fortaleza chegue às finais do campeonato estadual será preciso reservar duas datas deste período citado ou então adiar a decisão.

O interesse de Vovô e Leão é de que o certame regional seja resolvido no início de abril, algo que foi acordado previamente entre a CBF e os clubes, segundo Constantino Júnior, vice-presidente da Liga do Nordeste.

Na última semana, um documento assinado por todas as equipes que disputam a Copa do Nordeste, assim como sete das nove federações envolvidas no campeonato, foi enviado para a CBF solicitando que o certame seja finalizado dentro da data prevista inicialmente.

"A Liga do Nordeste, junto com os clubes, quer que a CBF manifeste o que havia sido acordado, que é entregar a competição até o início de abril. Fortaleza, Ceará e os demais 14 clubes da competição, e sete das nove federações, assinaram o documento. Então a gente espera que seja decidido de forma positiva, que seja cumprido o que foi acordado, que é entregar a competição até o início de abril. Essa é nossa expectativa, de que seja entregue o que foi prometido", explicou Constantino.

A dinâmica, no entanto, não é simples e envolve outros clubes que, apesar de não estarem disputando o torneio regional, acabam sendo impactados caso mudanças sejam feitas no calendário dos campeonatos estaduais em detrimento da antecipação dos jogos do Nordestão. Pernambuco e Bahia foram as duas das nove federações que não assinaram o ofício enviado para a CBF devido à dificuldade interna de negociar essa readequação de datas com os times que disputam somente a competição local. O principal argumento é a questão do planejamento contratual dos atletas, já que muitas equipes montam elencos com vínculo curto, visando apenas a disputa do estadual.

Ceará, Fortaleza e o presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, não quiseram se aprofundar no assunto e limitaram-se a falar que o caso segue sendo negociado com a CBF sob intermédio da Liga do Nordeste, mas ainda sem nenhuma resposta definitiva da entidade.



