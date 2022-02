Corinthians vence o RB Bragantino por 1 a 0 pelo Campeonato Paulista

O resultado deixou o Corinthians com a classificação encaminhada, agora com 17 pontos em oito partidas disputadas. A confirmação da vaga nas quartas de final pode acontecer nessa segunda, 28

Vítor Pereira e os novos integrantes da comissão técnica do Corinthians assistiram a mais uma vitória do Timão sob o comando de Fernando Lázaro, na manhã deste domingo, dessa vez por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pela nona rodada do Campeonato Paulista.



O resultado deixou o Corinthians com a classificação encaminhada, agora com 17 pontos em oito partidas disputadas. A confirmação da vaga nas quartas de final pode acontecer nessa segunda-feira.

O Bragantino, apesar do revés, também está bem na tabela, com 16 pontos, na ponta do Grupo D.

O JOGO — Apesar das boas colocações das duas equipes na competição, o horário e a temperatura impediram uma partida com intensidade alta, ou linhas avançadas. Tanto o Timão quanto o Massa Bruta procuraram criar suas chances com a devida cautela.

Isso tornou o jogo moroso. Ainda assim, o Corinthians chegou a finalizar sete vezes ao gol, enquanto os visitantes estiveram perto de marcar em chute de longe que desviou no meio do caminho. Cássio conseguiu se recuperar e tirar a bola em cima da linha.

Na etapa final, o grande nome foi Cleiton. O goleiro do Bragantino executou, pelo menos, quatro grandes defesas.

Então, o gol do jogo só saiu de maneira 'chorada', e depois de outra intervenção belíssima de Cleiton, após chute de Willian.

Gustavo Mosquito, que havia acabado de entrar, pegou o rebote, mandou na trave e, na sequência, conseguiu empurrar para as redes. Foram os dois primeiros toques do atacante na bola.

Com a vantagem no placar, Fernando Lázaro promoveu substituições, tirou suas principais estrelas de campo, e o Corinthians passou alguns sustos no campo defensivo. Aliás, a defesa certamente não deixou boas impressões para Vítor Pereira, apesar de não ter levado nenhum gol.

De todo modo, ao fim, sobraram aplausos com mais uma vitória alviengra no Campeonato Paulista.