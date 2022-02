Felipe Alves, emprestado pelo Fortaleza, será relacionado pela primeira vez no Juventude

O goleiro Felipe Alves será relacionado pela primeira vez no Juventude-RS em jogo contra o Caxias-RS. O arqueiro ficará no banco de reservas da equipe comandada pelo interino Eduardo Barros. As equipes se enfrentam neste sábado, 26, às 16h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho.

O Fortaleza cedeu Felipe Alves por empréstimo ao Juventude até o fim de 2022. O jogador segue com contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2023. O goleiro foi afastado do elenco principal em janeiro por decisão da comissão técnica. Com exclusividade ao O POVO, o arqueiro falou sobre seu afastamento no Leão.

Felipe vai seguir recebendo salário integral do Leão, porém a equipe gaúcha repassará um valor mensal ao clube do Pici. O Juventude apresentou o atleta nesta quarta-feira, 23. O jogador disputa a posição de titular com César, que atuou nas últimas quatro partidas.

Felipe Alves foi trazido ao Fortaleza pelo técnico Rogério Ceni, em 2019. Ele assumiu a titularidade e virou ídolo da torcida e foi um dos responsáveis pelo bom momento recente da equipe, mas perdeu espaço no time de Vojvoda. O goleiro disputou 142 partidas pelo Leão e conquistou quatro títulos: tricampeonato Cearense (2019, 2020 e 2021) e uma Copa do Nordeste (2019).



