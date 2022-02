Pelé envia solidariedade aos ucranianos: "Estou em orações"

Rei do Futebol disse que fica com o coração entristecido ao receber notícias de guerras

Pelé foi mais uma personalidade a se manifestar sobre o conflito entre Ucrânia e Rússia. O Rei do Futebol escreveu em suas redes sociais, nesta quinta-feira, 24, que está com o ''coração triste'' mandou apoio à população ucraniana.

''Os anos passam, mas pouco mudou desde que eu era uma criança. As tragédias que já vivemos deveriam ter nos ensinado a construir um mundo mais pacífico. Ainda tenho muita esperança e fé em Deus, mas meu coração fica triste ao receber as notícias de mais uma guerra. Envio minha solidariedade ao povo da Ucrânia. Estou em orações, pedindo a Deus que a paz, a liberdade e o amor prevaleçam'', publicou, o Rei.

Após a Rússia declarar guerra à Kiev, o espaço aéreo ucraniano foi fechado. Com isso, jogadores brasileiros do Dínamo de Kiev e do Shakhtar Donetsk se reuniram com suas famílias em um hotel na capital do país, à espera de uma forma de deixar a Ucrânia.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No momento, Pelé segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde trata de um câncer no cólon. O ex-jogador tem sido hospitalizado rotineiramente para tratar sua doença. Porém, recentemente contraiu uma infecção urinária, o que atrasou sua alta hospitalar.

Tags