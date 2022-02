Liga Europa: Barcelona goleia Napoli fora de casa e avança para as oitavas de final

Time catalão entra em campo novamente no domingo, às 17 horas, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, diante do Athletic Bilbao. J

Barcelona e Napoli se enfrentaram no estádio Diego Armando Maradona, nesta quinta-feira, 24, em duelo válido pela volta da segunda fase da Liga Europa. O Barça venceu por 4 a 2 e avançou para as oitavas de final da competição.

O Barcelona abriu o placar logo com 8 minutos de jogo. Traoré driblou a marcação e cruzou para Jordi Alba finalizar e colocar a equipe da Catalunha em vantagem. Cinco minutos depois, Frenkie de Jong ampliou.

O Napoli diminuiu o placar em cobrança de pênalti de Insigne, aos 22. No lance, Osimhen foi derrubado na área e após revisão do VAR, o juiz assinalou a infração. Ainda na primeira etapa, o Barça fez o terceiro com Piqué. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou com o zagueiro, que finalizou para ampliar a vantagem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No início da segunda etapa, o Barça voltou buscando marcar mais gols e conseguiu fazer o quarto aos 14 com Aubameyang. O atacante recebeu de Adama Traoré e mandou no ângulo do goleiro do Napoli. A equipe italiana tentou buscar, mas teve um gol anulado.

Aos 42, o Napoli fez o segundo. Mertens aproveitou uma falha na saída de bola do Barcelona, recuperou a posse e, na sobra, Politano finalizou rasteiro para balançar as redes.

O Barcelona entra em campo novamente no domingo, às 17 horas, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, diante do Athletic Bilbao. Já o Napoli enfrenta a Lazio no mesmo dia, às 16h45min, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

Outros resultados da segunda fase da Liga Europa:

Rangers 2 x 2 Borussia Dortmund

Real Betis 0 x 0 Zenit

Tags