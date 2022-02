Briga generalizada nos arredores do Nilton Santos deixa feridos após jogo entre Botafogo e Flamengo

Alguns moradores do bairro do Flamengo chegaram a registrar o barulho de tiros. A Polícia Militar foi até o local para conter a confusão.

Uma confusão generalizada marcou o pós-jogo entre Botafogo e Flamengo, que ocorreu na noite desta quarta-feira, 23, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Dentro de campo, o Rubro-negro venceu o Fogão pelo placar de 3 a 1, em pleno Nilton Santos.

No entanto, fora dos gramados, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, cerca de 20 km do estádio, torcedores dos dois clubes se confrontaram violentamente. Alguns moradores do bairro do Flamengo chegaram a registrar o barulho de tiros. A Polícia Militar foi até o local para conter a confusão.

“Policiais do #2BPM intervieram em briga de torcedores de Flamengo e Botafogo, no bairro do Flamengo. Foi necessário o envio de tropas de outras unidades para conter a violência. Neste momento, tudo está sob controle", disse a PM, através de comunicado divulgado.

Segundo as autoridades policias, uma pessoa foi presa por agressão e dois torcedores do Botafogo foram feridos e, posteriormente, socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Dentro das quatro linhas, o Flamengo foi dominante do início ao fim. Pedro, Gabigol e Arrascaeta marcaram para o time. O zagueiro Léo Pereira, contra, fez o gol do Botafogo.

