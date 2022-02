Assembleia Geral da CBF afasta Caboclo da presidência da entidade de forma definitiva

Dirigente é punido com nova sanção de 20 meses de afastamento por denúncia de assédio moral. Soma das sanções é superior ao período do mandato e Caboclo não retornará à cadeira de presidente da CBF

Presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo não retonará à cadeira da presidência da entidade. Em Assembleia Geral realizada nesta quinta-feira, 24, o dirigente sofreu nova punição pelas acusações de assédio moral e terá que passar mais 20 meses longe do cargo. Somadas, as sanções ultrapassam o período do mandato — abril de 2023 —, garantido o afastamento definitivo de Caboclo.

O resultado da votação pela nova punição foi praticamente unânime. A sanção foi confirmada por 26 votos e uma abstenção, ou seja, todas as federações presentes votaram a favor. A federação paraense não comparteceu à Assembleia. O dirigente já cumpria pena de 21 meses de afastamento desde setembro de 2021, após denúncia de assédio sexual moral apresentada por uma funcionária da confederação.

Agora, a CBF tem até 30 dias para convocar novas eleições para cumprir o restante do mandato. De acordo com o regulamente, apenas os vice-presidentes da entidade poderão concorrer. Presidente interino desde agosto de 2021, Ednaldo Rodrigues — um dos oito vice-presidentes da confederação —, desponta como favorito na eleição.

Confira nota oficial divulgada pela CBF

A Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu, por unanimidade dos presentes, confirmar a nova pena imposta pela Comissão de Ética do Futebol Brasileiro (CEFB) ao presidente afastado da entidade, Rogério Caboclo. A Assembleia contou com a presença de 25 das 26 Federações Estaduais de Futebol, mais a Federação de Futebol do Distrito Federal, e foi conduzida pelo Presidente em exercício da CBF, Ednaldo Rodrigues. A Federação Estadual do Pará foi a única entidade ausente da reunião.

A pena de mais 20 meses, totalizando agora 41 meses de proibição de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol, foi imposta a Caboclo pela Comissão de Ética do Futebol Brasileiro, após investigação e julgamento do processo em que ele foi acusado de assédio moral por um Diretor da CBF.

Com a decisão, a Assembleia Geral decretou a vacância do cargo de Presidente, visto que o período de afastamento de Rogério Caboclo ultrapassa a data final de seu mandato, em abril de 2023. Seguindo os ritos estabelecidos no Estatuto da entidade, o Presidente em exercício Ednaldo Rodrigues Gomes permanece na Presidência, de forma interina, tendo em vista a impossibilidade e manifestação expressa dos outros dois Vice-Presidentes mais idosos, ratificado por todas as federações presentes.

