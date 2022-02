América-MG é derrotado por 1 a 0 para o Guaraní-PAR na estreia da Pré-Libertadores

Os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai

Nesta quarta-feira, o América-MG estreou na Libertadores. Jogando na Arena Independência, em sua primeira partida na história da competição, ainda na fase de Pré-Libertadores, o Coelho pressionou bastante e criou mais chances, mas sofreu gol no final e perdeu por 1 a 0 para o Guaraní-PAR. Assim, o empate no jogo de volta classifica os paraguaios, enquanto o América-MG precisa vencer por dois gols de diferença. Vitória mineira por diferença mínima leva o jogo para os pênaltis.

Os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. O América-MG não joga até lá, mas o Guaraní tem um compromisso pelo Campeonato Paraguaio neste sábado, às 18h15, contra o Resistencia.

O jogo

O América-MG começou no ataque. O time levou perigo aos nove minutos, com Índio Ramírez, e quase marcou um golaço com Juninho aos 12, quando o jogador deu um chapéu no defensor no acertou chute no travessão. Com o passar do tempo, o Guaraní se ajeitou defensivamente e, assim, o Coelho conseguiu menos chances. Os paraguaios sequer chutaram no gol de Jaílson.

Na volta do intervalo, o América-MG quase abriu o placar com Juninho, aos cinco minutos do segundo tempo, após chute mascado dentro da área. Na sequência, Wellington Paulista levou perigo, mas Vásquez fez grande defesa. O Guaraní respondeu com Benítez, que parou em Jaílson após contra-ataque. Entretanto, o América-MG seguiu no ataque, criando mais chances.

Já nos acréscimos, o Guaraní puniu o América-MG pelas chances desperdiçadas. Colmán recebeu na esquerda, driblou Lucas Kal e chutou para o gol, contando com desvio em Maidana para encobrir Jaílson e abrir o placar no fim do jogo.

