Em tratamento de câncer, Pelé segue internado para tratar infecção urinária

O ídolo santista foi internado no último dia 13 em razão do tumor no cólon

Nesta segunda-feira, 21, Pelé foi diagnosticado com uma infecção urinária após a realizações de exames de rotina. Com isso, o Rei teve a sua internação estendida no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo informado em boletim médico, o quadro do ex-jogador é estável.

O ídolo santista foi internado no último dia 13 para dar sequência ao seu tratamento do tumor no cólon. A tendência é que ele receba alta nos próximos dias.

"São Paulo, 21 de fevereiro de 2022 – Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein no último dia 13 para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021. Durante sua estadia, foram realizados exames de rotina, que indicaram a presença de uma infecção urinária, fato que estendeu a permanência do paciente no hospital. Suas condições clínicas são estáveis, e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias.", informou o hospital.

Nos últimos meses, Pelé vem sendo constantemente internado para dar continuidade ao seu tratamento médico. O maior artilheiro da história do Santos luta contra um tumor no colón desde setembro de 2021, quando passou por cirurgia para sua retirada.

Recentemente, inclusive, o Rei utilizou as suas contas nas redes sociais para tranquilizar os seus fãs sobre o seu estado de saúde. Ele mostrou o seu novo corte de cabelo e brincou: "Estou bonitão?".

