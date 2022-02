Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta segunda-feira (21/2)

A edição desta segunda-feira, 21, do programa Esportes do POVO, debate sobre os jogos de Ceará e Fortaleza pela Copa do Nordeste. O Leão bateu o Bahia no sábado, 19, por 3 a 1 e está bem próximo de uma classificação para a próxima fase do torneio. O Vovô teve desempenho abaixo do esperado, mas contou com gol contra do zagueiro adversário no segundo tempo para o Atlético-BA por 1 a 0 e voltou a vencer após dois jogos. Comenta ainda acerca da segunda fase do Campeonato Cearense. Ceará e Fortaleza jogam nas quartas de final do torneio, enquanto Caucaia e Ferroviário já estão direto nas semifinais do certame. O Esportes do POVO é exibido na TV, pelo canal FDR (48.1), na rádio O POVO CBN (FM 95,5) e nas redes sociais do O POVO.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta segunda-feira, 21, a partir das 11 horas.



