Homem Mau Responde #3 - Time da Moda x Time do Kanal

O maior vilão do jornalismo esportivo brasileiro entrou de vez na polêmica "Time da Moda x Time do Kanal"

Fala Fanático! O Homem Mau está de volta. O maior vilão do jornalismo esportivo brasileiro entrou de vez na polêmica "Time da Moda x Time do Kanal". E você o que tá achando de tudo isso? Além do mais, o Homem Mau comenta o desempenho do Palmeiras na final do Mundial de Clubes.







