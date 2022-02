Acompanhe Ferroviário x Pacajus AO VIVO pelo Campeonato Cearense

Equipe coral quer voltar a vencer para carimbar vaga na semifinal do Estadual. Pacajus tenta surpreender o Tubarão no Elzir Cabral para tomar a vice-liderança

Em casa, diante da torcida coral, o Ferroviário tem a chance de garantir vaga na semifinal do Campeonato Cearense já nesta quarta-feira, 16. Para isso, precisa quebrar a sequência de empates, que já dura quatro jogos, e vencer o Pacajus no estádio Elzir Cabral. Um novo tropeço pode custar ao Tubarão chegar na rodada final da primeira fase, sábado, 19, ameaçado de perder a vice-liderança e consequentemente a vaga direta na semifinal, bem como, em caso de derrota hoje, ser ultrapassado pelo próprio Índio do Vale do Caju. Em resumo, trata-se de um confronto direto, que se inicia às 15 horas.

