FutCast #196 - Time da Moda x Time do Kanal

Lucas Mota e Thiago Minhoca debatem sobre a rivalidade entre torcedores de Fortaleza e Ceará com as alcunhas de Time da Moda e Time do Kanal

O FutCast entra no debate sobre o Time da Moda e o Time do Kanal. Lucas Mota e Thiago Minhoca comentam ainda sobre o desempenhos de Zé Roberto e Mendoza no Ceará; e os minutos dados por Vojvoda a Romero e as possibilidades de Lucas Lima no meio de campo do Fortaleza.

