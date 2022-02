Ex-Ceará, Samuel Xavier renova contrato com o Fluminense por mais um ano

O lateral direito tinha contrato até o fim da temporada e renovou o vínculo com o Tricolor das Laranjeiras até o fim de 2023

O Fluminense não quis entrar em polêmica e anunciou na última segunda-feira, 14, a renovação de contrato do lateral direito Samuel Xavier, ex-Ceará, até o fim de 2023. O jogador tinha vínculo até o fim da temporada e fica mais um ano no clube.

Samuel Xavier chegou na temporada passada e vem sendo o titular do setor tricolor. O jogador comemorou a ampliação do seu contrato.

''Primeiro, é uma satisfação enorme vestir a camisa do Fluminense. Estou muito feliz com a renovação. Tenho vivido nesse clube coisas que eu não vivi nos clubes por onde passei. É uma satisfação estar aqui, vestir essa camisa e disputar grandes competições. Nosso objetivo para esse ano é conquistar títulos. É um objetivo não só meu, mas de toda a equipe, do clube. Estou realmente muito feliz'', disse o lateral.

Samuel Xavier é um dos jogadores que mais atuaram do elenco, tanto que o lateral está a uma partida de chegar a marca de 50 jogos pelo clube.

''Completar 50 jogos é uma marca importante. Claro que eu quero fazer muitos jogos mais com a camisa do Fluminense. Fico muito feliz. Atingir essa marca com a camisa de um clube tão grande é difícil, não é para qualquer jogador. Se estou aqui é porque tenho meu valor e quero completar muito mais'', declarou.

