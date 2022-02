Após multa de R$ 3,1 milhões, CBF discorda de decisão da Fifa sobre jogo entre Brasil e Argentina

O duelo, que começou a ser disputado no dia 5 de setembro de 2021, foi interrompido pela Anvisa em função da quebra de protocolos para covid-19 na entrada de quatro jogadores argentinos em território brasileiro

Nesta segunda-feira, 14, a Fifa informou que a partida anteriormente suspensa entre Brasil e Argentina, válida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2022, terá de ser disputada em data e local a serem definidos. Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), multada em R$ 3,1 milhões, manifestou sua discordância e avisou que estuda providências para a sequência do processo.

O duelo, que começou a ser disputado no dia 5 de setembro de 2021, foi interrompido pela Anvisa em função da quebra de protocolos para covid-19 na entrada de quatro jogadores argentinos em território brasileiro. Na ocasião, a Anvisa interrompeu a partida com apenas 5 minutos, e o duelo acabou suspenso.

A Fifa concluiu "que a suspensão da partida foi causada por uma série de falhas nas respectivas responsabilidades e obrigações das partes envolvidas relacionadas ao jogo em questão". A CBF foi condenada a pagar uma multa de 500 mil francos suíços (cerca de R$ 2,822 milhões) "por infrações relacionadas à ordem e segurança", além de mais 50 mil francos suíços (cerca de R$ 282 mil) "como resultado da suspensão da partida".

A AFA, por sua vez, deverá pagara uma multa de 200 mil francos suíços (cerca de R$ 1,1 milhão) pelo "não cumprimento de suas obrigações em termos de ordem e segurança, de preparação e de participação na partida", e os 50 mil francos suíços também "como resultado da suspensão da partida".

Além disso, Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso e Cristian Romero serão suspensos por dois jogos pelo descumprimento do protocolo Internacional de Retorno ao Futebol da Fifa.

Confira a nota divulgada pela CBF:

"A Confederação Brasileira de Futebol manifesta sua discordância em relação ao resultado do julgamento publicado, nesta segunda-feira (14), pelo Comitê Disciplinar da FIFA, referente à partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina, iniciada no dia 5 de setembro de 2021, em São Paulo.

A entidade destaca ainda que já solicitou à FIFA os fundamentos da decisão proferida e, após análise da Diretoria Jurídica e da Presidência, informará as providências a serem adotadas na sequência do processo".

