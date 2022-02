Palmeiras e Chelsea decidem Mundial neste sábado mirando título inédito

Neste sábado, Palmeiras e Chelsea disputam a final do Mundial de Clubes, às 13h30 (horário de Brasília), no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

Para o Verdão, é a chance de conquistar pela primeira vez o Mundial organizado pela Fifa. No ano passado, a equipe foi eliminada pelo Tigres, na semifinal, e não teve a chance de disputar o título. Assim, esta já é a melhor campanha da equipe alviverde.

O Palmeiras chega confiante após apresentar um sólido futebol na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, do Egito, com Dudu e Raphael Veiga marcando um um e dando uma assistência cada. Abel Ferreira, inclusive, deve manter o time que entrou em campo na estreia da competição.

A principal dúvida gira em torno do sistema tático que será utilizado pelo Palestra. Afinal, a equipe pode atuar com uma linha de quatro defensiva ou com três zagueiros, tendo em Piquerez a peça polivalente que permite a flexibilidade de estruturas.

Abel tem consciência que o Palestra terá pela frente um grande adversário, mas acredita que o time tem capacidade de competir em alto nível.

"Há uma diferença, sobretudo, na capacidade de uma e outra equipe na capacidade de contratar jogadores para o seu elenco. Essa é uma forte e grande diferença. Agora, no que diz respeito aos valores universais, à vontade, à competitividade, à organização, às capacidades coletivas, estamos no nível dos melhores do mundo. Nós competimos com qualquer equipe com o mesmo propósito, que é vencer. Não estamos por aqui por sorteio, estamos por mérito, qualidade, trabalho e dedicação", afirmou o treinador.

Esta já é a sétima final disputada pelo Verdão desde a chegada de Abel. Até agora, o treinador já levou o time às conquistas de duas Libertadores e de uma Copa do Brasil.

Do outro lado, o Chelsea eliminou o Al Hilal, da Arábia Saudita, para chegar à final do Mundial. A vitória foi pelo placar mínimo, com gol de Lukaku, e o time inglês demonstrou fragilidades defensivas, principalmente no segundo tempo.

Em relação à equipe que entrou em campo na estreia, a novidade pode ser Kanté, que começou no banco contra os sauditas. O Chelsea ainda vive a expectativa de ter Thomas Tuchel à beira do campo na decisão. O treinador foi diagnosticado com covid-19 na última semana e ficou de fora da estreia do time.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CHELSEA

Data: 12 de fevereiro de 2022, sábado

Local: Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi (Emirados Árabes)

Horário: 13h30 (de Brasília)

Árbitro: Chris Beath-AUS

Assistentes: Anton Shchetinin-AUS e Ashley Beecham-AUS

VAR: Massimiliano Irrati-AUS

PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Marcos Rocha, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

Técnico: Abel Ferreira

CHELSEA: Mendy; Christensen, Thiago Silva e Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kanté (Kovacic) e Marcos Alonso; Ziyech, Havertz e Lukaku.

Técnico: Thomas Tuchel

