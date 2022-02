Pelé afasta rumores de morte ao publicar mensagem bem humorada nas redes sociais

Rei do Futebol disse que sabia que as pessoas estavam buscando informações sobre ele e por isso decidiu escrever. O ex-jogador luta contra um câncer

Pelé, o Rei do Futebol, usou suas redes sociais para tranquilizar fãs na tarde desta quinta-feira, 10, após correrem boatos de que ele havia morrido. Aos 81 anos, o maior jogador de todos os tempos enfrenta uma luta contra o câncer no cólon intestinal.

Filha de Pelé comenta sobre estado de saúde do pai: "Está bem e nada mudou no diagnóstico"



Na mensagem publicada, Pelé disse que sabia que havia muitas pessoas buscando informações sobre ele e por isso decidiu escrever, mas sem citar o rumor de sua morte. Com bom humor, o Rei disse que havia tirado o dia para cuidar do visual e ainda perguntou aos fãs se estava bonito.

“Meus amigos, sei que tem gente buscando notícias sobre mim. Então, envio por aqui. Hoje eu tirei o dia para cuidar do meu visual! Desde o início da pandemia, a minha esposa tem sido minha cabeleireira favorita. Vocês não acham que eu estou bonitão?”, publicou, acompanhado de uma foto.

No Google, pesquisas sobre um suposto falecimento de Pelé dispararam no início da tarde desta quinta. A mensagem do ex-jogador, no entanto, deu fim aos rumores.



