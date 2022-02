FutCast #195 - Moisés x João Ricardo: os destaques do primeiro Clássico-Rei de 2022

Lucas Mota, Afonso Ribeiro e Thiago Minhoca debatem sobre os desempenhos de Fortaleza e Ceará no confronto

O FutCast analisa todos os detalhes do primeiro Clássico-Rei de 2022. Lucas Mota, Afonso Ribeiro e Thiago Minhoca debatem sobre os desempenhos de Fortaleza e Ceará no confronto, os jogadores que se destacaram, quem foi mal e as táticas de Juan Pablo Vojvoda e Tiago Nunes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags