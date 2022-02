Com gol de Paulinho, Corinthians vence Ituano de virada no Campeonato Paulista

Com o resultado, o Timão disparou na liderança do grupo A, com sete pontos, enquanto o Ituano permaneceu na terceira colocação do grupo C

Parecia que a noite seria para esquecer, mas quem não deixou foi Paulinho. O camisa 15, que atuou pela primeira vez como titular em seu retorno, fez o gol que garantiu a vitória do Corinthians, de virada, por 3 a 2 em cima do Ituano nesta noite, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O time se encontrou no segundo tempo e conseguiu emplacar sua segunda vitória no torneio.

Antes disso, o Galo de Itu, que conheceu agora sua primeira derrota no Estadual, havia marcado com Neto Berola e Cleberson em bom primeiro tempo. Fábio Santos, de pênalti, e Giuliano foram atrás dos empates. Aliás, o gol de Giuliano saiu da estrela do interino Fernando Lázaro, que o colocou no intervalo e, em seu primeiro toque, marcou. O técnico entrou momentaneamente no lugar de Sylvinho, demitido no meio da semana.

Com o resultado, o Timão disparou na liderança do grupo A, com sete pontos, enquanto o Ituano permaneceu na terceira colocação do grupo C. O próximo compromisso do alvinegro será na quinta-feira, diante do Mirassol, pela quinta rodada do Estadual. O jogo acontece na Neo Química Arena a partir das 21h30. Já o Galo de Itu visita o Água Santa um dia antes, na Arena Inamar, em Diadema, às 15h.

O JOGO — Os primeiros minutos foram com o Corinthians tentando encontrar espaços para tentar infiltrar na defesa do Ituano. No entanto, aos cinco minutos, após falha da saída de bola de Cantillo, pelo lado esquerdo, a bola foi roubada e Neto Berola bateu no contrapé de Cássio para abrir o marcador.

Apenas dois minutos depois, aparentemente abatido pelo tento levado, os visitantes são surpreendidos após grave falha grave do camisa 12 em chute de Roberto, mas o VAR anulou por impedimento. Berola ainda deu mais um chute no meio do gol aos 12 minutos.

Aos 20, a primeira chance do Timão, em falta cobrada por Cantillo, cabeceada por Gil para fora. Ainda tímida, a equipe teve mais uma oportunidade em lançamento de Renato Augusto para Gustavo Silva, mas ninguém apareceu para chutar ao gol de Pegorari.

Em melhor momento no duelo, Jô passou para Paulinho, que ganhou do zagueiro e sofreu falta do goleiro dentro da área. Na cobrança da penalidade, Fábio Santos converteu. Aos 35, belo lance de Fábio Santos e Róger Guedes pela esquerda, mas a bola foi para fora.

Já no fim do jogo, falha na defesa do Corinthians. Gerson Magrão bateu escanteio para a cabeça de Rafael Pereira, defendida por Cássio, que espalmou para frente, nos pés de Cleberson, sozinho no meio da área. Ele encheu o pé e colocou os donos da casa novamente à frente do marcador.

Nem sequer o segundo tempo começou e o Corinthians mandou a bola para o fundo das redes. Giuliano, que entrou no intervalo no lugar de Cantillo, desviou o cruzamento de Róger Guedes e deixou tudo igual. Aos cinco, o camisa 9 mandou uma bomba pelo lado esquerdo, para a defesa de Pegorari.

Muito melhor na segunda etapa, os visitantes continuaram mais no campo de ataque, com bastante posse de bola, e, em tabela entre Jô e Paulinho, o camisa 15 foi parado pelo goleiro aos 14 minutos. A virada veio da melhor forma possível para o torcedor. O gol de Paulinho, que estava entalado desde sua primeira partida após o retorno, veio de cabeça, após cruzamento preciso de GP. Depois disso, o alvinegro apenas administrou a vitória - Lucas Dias cabeceou à direita de Cássio já nos acréscimos.

