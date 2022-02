Transmissão ao vivo de Fortaleza x Ceará pela Copa do Nordeste; ouça narração

Fortaleza e Ceará se enfrentam hoje, 5, às 17h45min, no Castelão, em Clássico-Rei válido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste 2022. Ouça a transmissão AO VIVO da rádio O POVO CBN

Fortaleza e Ceará serão o primeiro grande teste um do outro na temporada 2022. A partir das 17h45min, no Castelão, os rivais disputam o primeiro Clássico-Rei do ano, válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Acompanhe a transmissão AO VIVO da partida com narração da rádio O POVO CBN.

Veja as escalações de Fortaleza e Ceará para o duelo válido pela Copa do Nordeste

Ouça a transmissão da rádio O POVO CBN:

Acompanhe a transmissão via Youtube da rádio O POVO CBN:





