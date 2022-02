Al Ahly bate Monterrey e será adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial

Time do Egito bate mexicanos por 1 a 0 e avança no torneio para encarar o Verdão na próxima terça-feira, 8. Times se enfrentaram na decisão de terceiro lugar da última edição

O Al Ahly derrotou o Monterrey por 1 a 0, neste sábado, 5, pela disputa da segunda fase do Mundial de Clubes. Com a vitória, o time do Egito se classificou e agora enfrentará o Palmeiras na semifinal do torneio.

Jogando no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, as duas equipes fizeram uma partida eletrizante. O gol da vitória do Al Ahly foi marcado pelo lateral-direito Hany, no início da segunda etapa.

O duelo começou equilibrado. Logo no primeiro minuto de jogo, o time do Monterrey roubou a bola na parte intermediária, Funes Mori recebeu e finalizou. A bola passou no canto. No minuto seguinte, El Sharat teve a chance de dar o troco pelo time do Al Ahly, mas chutou em cima do goleiro Andrada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A primeira etapa seguiu com as duas equipes criando bastante, mas desperdiçando as chances. Do lado dos mexicanos, Meza e Funes Mori foram os que mais criaram, mas pararam na solidez da defesa adversária.

Já pelo lado egípcio, El Shahat foi quem teve as melhores chances do time. Apesar da movimentação, o primeiro tempo se encerrou com o placar zerado.

Na volta do intervalo, o Al Ahly parecia mais ligado. O time do Egito pressionou o Monterrey, até que, aos sete minutos do segundo tempo, Maâloul aproveitou o contra-ataque e cruzou na área do Monterrey. No rebote do goleiro Andrada, Hany soltou uma bomba de fora da área e abriu o placar.

Após o gol, o time mexicano apostou em algumas substituições para correr atrás do empate. O Monterrey passou a atacar com mais frequências, mas correu riscos nos contra-ataques do Al Ahly. Com as possibilidades desperdiçadas, a partida terminou com a vitória do Al Ahly por 1 a 0.

Agora, os egípcios se preparam para enfrentar o Palmeiras, na próxima terça-feira, 8, às 13h30min (de Brasília), também no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi, para a disputa da semifinal do Mundial de Clubes.

Tags