TJDF nega pedido do Ferroviário para não homologar resultado de partida suspeita de manipulação

Apesar do indeferimento, relator do inquérito admite que s suspensão do resultado de Caucaia x Crato pode ser necessária posteriormente

O relator do inquérito que o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF) conduz para apurar possíveis manipulações de resultados no futebol cearense, em especial no Campeonato Cearense, Waldir Xavier, indeferiu o pedido do Ferroviário de entrar como terceiro interessado na investigação.

A solicitação dos dirigentes corais para que o resultado do jogo Caucaia 3x1 Crato, válido pela 4ª rodada do Estadual, que está sob investigação, não seja homologado até o fim das inquérito também foi indeferida, porém parcialmente. O relator entende que mais à frente, a depender do rumo que as investigações tomarem, poderá ser necessário pedir a suspensão do resultado mesmo antes da produção do relatório final.

A apuração dos fatos está sendo feita em conjunto por TJDF e Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), que até passou a demanda para o Núcleo de Investigação Criminal (NUINC). Na manhã de hoje, o relator Waldir Xavier se reuniu com o procurador geral de justiça do Estado, Manuel Pinheiro, para alinhar algumas situações. O Inquérito segue em sigilo.

