Jean Pyerre é diagnosticado com câncer em clube turco e decide retornar ao Brasil

O meio-campista Jean Pyerre foi diagnosticado com câncer testicular durante exames feitos no Girensunspor, da Turquia

O meio-campista Jean Pyerre foi diagnosticado com câncer testicular durante exames feitos no Girensunspor, da Turquia. O atleta pertence ao Grêmio e cumpriria um empréstimo de 15 meses na equipe turca.

O jogador decidiu retornar ao Brasil para fazer tratamento com médicos da sua confiança, em Porto Alegre. Por conta do seu problema de saúde, Jean pode cancelar seu contrato com o clube turco. Recentemente, o meia renovou seu vínculo com o Grêmio até o final de 2024.

Nas redes sociais, Jean Pyerre se manifestou e tranquilizou seus seguidores. Segundo ele, a situação é "delicada, mas com grande possibilidade de recuperação".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Cria da base do Grêmio, o jogador atuou durante quatro temporadas no grupo principal. Ao todo, Jean possui 141 jogos e 22 gols anotados. O atleta é tricampeão gaúcho (2019, 2020 e 2021).

O jovem de 23 anos chegou a ser anunciado de forma oficial pelo Girensunspor e vinha treinando normalmente no clube.

Confira a nota completa de Jean Pyerre:

"Algumas situações acontecem em nossas vidas como forma de um sinal. Após realizar todos os exames e assinar o contrato com o Girensunspor, foi constatado um pequeno tumor em um dos meus testículos. A situação é delicada, mas com grande possibilidade de recuperação. E assim será.

A minha decisão é de retornar ao Brasil e tratar a doença com médicos da minha confiança e ao lado da minha família. Não tenho outra opção para que consiga me recuperar da melhor forma possível e superar esse obstáculo. Agradeço a compreensão de todos que estão passando por esse momento comigo. Vamos vencer mais uma batalha!"

Tags